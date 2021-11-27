سقط 3 قتلى من المتظاهرين في محافظة أصفهان وسط إيران، فيما اعتقلت أجهزة أمن النظام العشرات خلال احتجاجات حاشدة على شح المياه الليلة الماضية. وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم (السبت)، إن المعلومات المؤكدة تشير إلى أن 3 متظاهرين نُقلوا إلى جناح الطب الشرعي والمشرحة في سجن دستغرد بمحافظة أصفهان. وأفادت المنظمة في تقريرها عن الاحتجاجات، بأن أكثر من 120 شخصاً اعتقلوا ونقلوا بواسطة سيارات الإسعاف إلى سجن دستغرد.وكانت المظاهرات الغاضبة من شح مياه الري في أصفهان قد تجددت، أمس (الجمعة)، وردد المتظاهرون شعار «الموت للديكتاتور» في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.واعترف قائد قوة شرطة أصفهان محمد رضا مير حيدري، بمشاركة قوات الشرطة والحرس الثوري والباسيج بقمع الاحتجاجات. وقال إن الوضع في أصفهان هادئ بتعاون القضاء والشرطة والحرس الثوري والباسيج، وتمت إنهاء الاحتجاجات بأقل تكلفة على النظام والشعب.فيما وصف ممثل خامنئي بمدينة أصفهان يوسف طباطبائي نجاد، الاحتجاجات بأنها «أحداث شغب».وادعى أن الاحتجاجات ليست من أفعال المزارعين المعترضين على شح المياه، والجماعات المعارضة للنظام ستستغل استمرار الاحتجاجات، معتبرا أنه لا يمكن حل أزمة المياه وسوء إدارة المسؤولين على مدى السنوات الماضية بين ليلة وضحاها.من جانبها، أعلنت منظمة «نت بلوكس» الدولية لمراقبة الإنترنت، أن السلطات الإيرانية قلصت الوصول إلى الإنترنت اعتبارا من صباح (الخميس) في أجزاء البلاد. وأكدت أن التعطيل وقلة الوصول كان لهما تأثير كبير وقد يكون الإجراء مرتبطاً بالاحتجاجات ضد سياسات إدارة المياه.