أفرجت السلطات السودانية، اليوم (السبت)، عن عن دفعة جديدة من المعتقلين وهم : وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف من مركز توقيف جهاز المخابرات، والي الخرطوم المقال أيمن خالد، المفوض المالي للجنة التمكين ماهر أبو الجوخ، والأمين السياسي لحزب المؤتمر شريف محمد عثمان. ونشر ناشطون على مواقع التواصل، الصور الأولى للوزير في منزله بالخرطوم.وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلن الحزب، أمس (الجمعة)، دخول عدد من المعتقلين السياسيين في إضراب عن الطعام. وقال في بيان إن المعتقلين وعلى رأسهم خالد عمر دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم، بسبب ما وصفه بـ«اعتقالهم التعسفي المستمر منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي».يذكر أن دفعة سابقة من السياسيين كان أطلق سراحهم ليل (الخميس الجمعة)، ضمت كلاً من القيادي في تجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة عبدالله حمدوك فائز السليك، القيادي بالمؤتمر السوداني نورالدين صلاح الدين، ووالي سنار السابق الماحي محمد سليمان.وقبل أيام أيضاً، أفرجت السلطات الأمنية عن زعيم حزب المؤتمر عمر الدقير، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال مستشار حمدوك السابق ياسر عرمان، رئيس حزب البعث السوداني علي السنهوري، وصديق الصادق المهدي من حزب الأمة. فيما لا يزال العشرات قيد التوقيف، بحسب ما أفاد ناشطون ومجموعات مدنية.ونص الاتفاق السياسي الذي وقع في 21 نوفمبر في القصر الرئاسي في الخرطوم، بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان، على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وهو شرط تمسك به رئيس الوزراء خلال مفاوضاته مع المكون العسكري عقب حل الحكومة ووضعه قيد الإقامة الجبرية.