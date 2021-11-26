قررت الحكومة الأردنية اليوم (الجمعة)، منع دخول غير الأردنيين القادمين من دول (جنوب أفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، إسواتيني، بتسوانا)، اعتباراً من الأحد المقبل، إلاّ بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم هذه الدول إلى دول أخرى لا يتواجد فيها المتحور الجديد من فايروس كوفيد-19 (B.1.1.529).

وقالت وزارة الداخلية الأردنية في بيان، إنه سيتم حجر الأردنيين القادمين من هذه الدول حجراً مؤسسياً لمدة 14 يوما وعلى نفقتهم الخاصة وبغض النظر عن نتيجة فحص فايروس كورونا في المطارات الأردنية أو في الدول القادمين منها.