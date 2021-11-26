أعلنت البحرين إعادة تفعيل نظام قائمة الدول الحمراء وذلك بناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ووفقا لوكالة أنباء البحرين، فإنه تمت إعادة التفعيل بإدراج 6 دول على القائمة هي: جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية ناميبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زيمبابوي، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني، كما سيتم تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بمن فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون البحرين بشكل مؤقت.

ووفقا للوكالة، يُستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في البحرين، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة لهذه الحالات، كما سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها مسبقاً للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء، في حين يمكن الاطلاع على إجراءات الدخول للبحرين من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة البحرينية healthalert.gov.bh.

وأوضحت الوكالة أن تحديث القائمة الحمراء بإضافة الدول أو رفعها من القائمة يتم بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفايروس كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفايروس في الدول، وتتم مراجعة القائمة وتحديثها بشكل دوري.



يذكر أن دولة جنوب أفريقيا ودول مجاورة شهدت اكتشاف سلالة جديدة متحورة من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» تشكل مصدر قلق بسبب ارتفاع عدد الطفرات فيها وانتشارها السريع.