أعلنت جنوب أفريقيا تفشي سلالة جديدة متحورة من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، معربة عن خشيتها من أن اللقاحات المضادة لن تعمل ضد المتحور الجديد، فيما أفاد أطباء في بلجيكا باعتقادهم أن المتحور الجديد أكثر شراسة من سلالة «دلتا».

وتم اكتشاف المتحور الجديد في جنوب أفريقيا، بعد أن أعلن العلماء في البلاد أنه يشكل مصدر قلق بسبب ارتفاع عدد الطفرات فيه وانتشاره السريع بين الشباب في خاوتينغ، المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان في جنوب إفريقيا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه «يجب علينا القلق بشأن متحور كورونا الجديد»، مشيرة إلى أن الأمر سيستغرق عدة أسابيع لمعرفة طبيعة متحور كورونا الجديد، وتأثير وفاعلية اللقاحات على النسخة الجديدة من الفايروس، مؤكدة أنها ستطلب من الدول اتخاذ إجراءات لمواجهته، كما أنها ستشارك الدول بالمعلومات المتوفرة عنه، كما أوضحت أنها لا تنصح بفرض قيود على السفر بسبب المتحور الجديد، مؤكدة أنها تعقد اجتماعا لتقييم خطره.

ووفقا لـ«العربية»، أعلنت بريطانيا اليوم (الجمعة) أن العلماء يعتبرون المتغير الأحدث المكتشف من الفايروس أهم تحور على الإطلاق، منبهة إلى ضرورة معرفة ما إذا كان مقاوما للقاحات، في حين أوضحت وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن السلالة المتحورة التي أطلق عليها اسم بي 1.1.529 تحتوي على «بروتين سبايك» الذي يشكل النتوءات الشوكية الموجودة على سطح كورونا، ويختلف تماما عن البروتين الموجود في الفايروس الأصلي الذي صنعت لقاحات «كوفيد-19» على أساسه.

وبخلاف جنوب أفريقيا، ظهرت هذه السلالة أيضا في بوتسوانا وهونغ كونغ، فيما أفادت وكالة الأمن الصحي البريطانية بأنه لم يتم اكتشاف أي حالات إصابة بهذه السلالة المتحورة الجديدة في البلاد، وقال زير النقل البريطاني جرانت شابس إن المتحور الجديد أهم تحور على الإطلاق يواجهه العلماء في أبحاثهم حتى الآن، وذلك وفقا لما صرح به لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، في حين أفاد وزير الصحة البريطاني بأن المتحور الجديد من كورونا قد يكون انتشر في أكثر من دولة.

وفي مسعى لمواجهة التفشي السريع للمتحور الجديد لكورونا، اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق الرحلات القادمة من جنوب قارة أفريقيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما دعت إلى الاستنفار لمنع انتشار المتحور الجديد في أوروبا، وأنها ستتخذ جميع التدابير لمنع المتحور الجديد من دخول أوروبا، في حين أعلنت دول أوروبية منع الرحلات الجوية القادمة من دول تقع في جنوب قارة أفريقيا، إذ أعلنت ألمانيا أنها سمنع معظم الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا ودول مجاورة لها، اعتبارا من مساء الجمعة.

كما أعلنت إيطاليا وسنغافورة تعليق السفر من عدة دول أفريقية، فيما تأهبت كل من هولندا وبلجيكا من أجل إعادة فرض قيود ملزمة، لمنع انتشار الوباء مجددا، كما كانت لندن قد حظرت أمس كل الرحلات الجوية القادمة من 6 دول أفريقة، هي: جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا، اعتباراً من ظهر اليوم.

وفي إسرائيل، تم إعلان اكتشاف أول إصابة بالمتحور الجديد لشخص عاد من دولة مالاوي، وتم وضعه وحالتين مشتبه بهما في العزل، وتم تطعيم الثلاثة لكن تجري حاليا دراسة حالة التطعيم الدقيقة الخاصة بهم، كما أعلنت السلطات في إسرائيل أمس تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا و6 دول أخرى في قارة أفريقيا.

وتحمل السلالة الجديدة تحورات من المحتمل أن تتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى، وقال علماء إن هناك حاجة إلى دراسات معملية لتقييم احتمالية أن تسفر التحورات عن انخفاض كبير في فاعلية اللقاحات.

وفي وقت سابق أمس، قال علماء من جنوب أفريقيا إنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من كورونا في أعداد صغيرة، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة، وصرحوا في مؤتمر صحفي أن هذه السلالة تحتوي على «مجموعة غير عادية للغاية» من الطفرات، التي تثير القلق لأنها قد تساعد الفايروس على تفادي الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال.