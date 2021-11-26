أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 8 عناصر من «داعش» وإصابة أكثر من 15 آخرين في ضربات جوية شنتها مقاتلات روسية في باديتي الرقة ودير الزور.وأفاد المرصد نقلاً عن مصادره، اليوم (الجمعة)، بأن الضربات الجوية المكثفة التي شنتها المقاتلات الروسية خلال الساعات الفائتة على البادية السورية، تسببت في مقتل 8 من عناصر التنظيم الإرهابي وأكثر من 15 جريحاً بعضهم في حالات خطرة.وقال إن المقاتلات الروسية استهدفت بأكثر من 560 غارة جوية مواقع مبعثرة يعتقد أنه يتوارى ضمنها عناصر التنظيم منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري.