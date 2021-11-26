فيما أكدت بريطانيا، اليوم (الجمعة)، أن العلماء يعتبرون سلالة الفايروس المكتشفة أهم تحور على الإطلاق، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يدرس تعليق الرحلات من جنوب أفريقيا.وأوضحت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن السلالة المتحورة التي أطلق عليها اسم «بي 1.1.529» تحتوي على «بروتين سبايك»، الذي يشكل النتوءات الشوكية الموجودة على سطح كورونا، والذي يختلف تماماً عن البروتين الموجود في الفايروس الأصلي الذي صنعت لقاحات كوفيد-19 على أساسه.من جهتها، أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بأن المفوضية تقترح تعليق الرحلات الجوية الآتية من دول جنوب القارة الأفريقية. وكتبت في تغريدة على تويتر: «ستقترح المفوضية الأوروبية، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء فيها، تعليق الرحلات الجوية الآتية من منطقة جنوب القارة الأفريقية بسبب المتحورة بي.1.1.529».بالتزامن، أعلنت ألمانيا أنها ستمنع غالبية الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا، بسبب المتحور الجديد.وجاءت الخطوة الألمانية بعد أن حظرت بريطانيا وإسرائيل (التي سجلت أول إصابة بالمتحور الجديد) الرحلات من تلك الدول، منعا لانتشار السلالة الجديدة التي قدر العلماء أنها ظهرت للمرة الأولى في دول أفريقية.وكان عدد من العلماء أعلنوا، أمس (الخميس)، في مؤتمر صحفي، اكتشاف متحورة جديدة من كوفيد-19 في جنوب أفريقيا، البلد الأفريقي الأكثر تضرراً من الوباء الذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات. وقال عالم الفايروسات توليو دي أوليفيرا: «للأسف، اكتشفنا متحورة جديدة مثيرة للقلق في جنوب أفريقيا».