اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس (الأربعاء) مليشيا الحوثي بإطلاق صواريخ مدفعية وباليستية عشوائية على مناطق مأهولة بالسكان في محافظة مأرب، ما أدى إلى إصابات بين المدنيين بينهم نساء وأطفال، وإلى موجة نزوح جديدة كبيرة.

وأكدت باحثة شؤون اليمن في «هيومن رايتس ووتش» أفراح ناصر، أن المدنيين والنازحين في مأرب عالقون في مرمى النيران منذ نحو سنتين، ويعاني بعضهم من الحرمان القاسي، مضيفة: هجمات الحوثيين العشوائية المتكررة على المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية أصبحت نمطا مخزياً يُضاف إلى السجل الحقوقي المزري للمليشيا، مضيفة: مع اقتراب فصل الشتاء، يحتاج النازحون الجدد بشدة إلى استجابة فورية وشاملة من قبل وكالات الإغاثة.

وأشارت المنظمة إلى أن المليشيا الحوثية حاصرت 35 ألف مدني في العبدية لثلاثة أسابيع على الأقل ومنعتهم من مغادرتها أو الدخول إليها كما منعت دخول الطعام، والنفط، وسلع أخرى، كما أطلقت نيران المدفعية عشوائيا على مديريتي العبدية والجوبة، والصواريخ الباليستية على مأرب.

وأشارت المنظمة إلى تعطل الاتصالات عبر الهاتف والإنترنت بشدة في محافظة مأرب، كما دمرت طائرات الحوثيين المسيّرة أسلاك الاتصالات.

ودعت المنظمة مليشيا الحوثي إلى إنهاء هجماتها العشوائية فورا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في جميع أنحاء مأرب.