أطلق ناشطون يمنيون ليل أمس (الأربعاء) حملة واسعة لفضح المليشيا الحوثية واستغلالها مطار صنعاء الدولي لتهريب الأسلحة وإعداد ورش للطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والعمل على تنفيذ تجارب على الطائرات الأممية.

وأكدت رئيس الائتلاف اليمني للنساء المستقلات التي تقود الحملة الدكتورة وسام باسندوة لـ«عكاظ» أن الحملة الإلكترونية التي تحمل هاشتاق (#مطار_صنعاء_قاعده_عسكريه) جاءت بالتزامن مع ما كشفت عنه مؤخرا قناة الحدث بالفيديو الذي أظهر مليشيا الحوثي وهي تستخدم المطار وطائرة أممية اقلعت منه لاختبار أنظمة عسكرية بحتة.

وأشارت إلى أن النجاحات التي حققها تحالف دعم الشرعية في تفكيك تلك الأهداف كانت مبنياً على معلومات دقيقة إذ حاولت المليشيا استغلال المطار والسعي لإعادة تشغيله لتنفيذ مخططاتها التخريبية والإرهابية واستهداف الأعيان والمؤسسات المدنية، موضحة أن المليشيا الحوثية تتاجر بالقضية الإنسانية لتحقيق أهداف عسكرية وتخريبية.

وأشارت إلى أن الشعب اليمني يرفض هذه المليشيا والدليل على ذلك أن الهاشتاق منذ الساعات الأولى لإطلاقه وصل إلى المركز الأول وكان هناك تفاعل كبير، مبينة أن الشعب عبر الهاشتاق عبروا عن رفضهم المليشيا وسلوكها الإرهابي.

وكانت قناتا «العربية» و«الحدث» قد نشرتا فيديو لعناصر حوثية وخبراء من حزب الله والحرس الثوري يقومون بالتجارب على طائرة مسيرة مفخخة وصاروخ موجه أثناء إقلاع طائرة أممية من المطار.