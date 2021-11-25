رحب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، بفوز مرشح دولة الامارات العربية المتحدة، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، بمنصب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، في الانتخابات التي جرت خلال الدورة (89) للجمعية العامة للإنتربول، التي عقدت بمدينة اسطنبول التركية خلال الفترة 23 – 25 نوفمبر الجاري، وبفوز مرشح السودان، الفريق خالد مهدي إبراهيم الإمام، لعضوية اللجنة التنفيذية عن قارة أفريقيا، وكذلك فوز مرشحي تونس ولبنان والمغرب بعضوية لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول.

وثمن الدكتور محمد بن علي كومان في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من العاصمة التونسية اليوم، عاليًاً جهود ممثلي الدول العربية وتكاتفهم لدعم المرشحين العرب، الذي كان له دور كبير في تحقيق هذا النجاح.