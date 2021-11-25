انتخبت الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، أحمد ناصر الريسي من الإمارات (المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015) رئيساً جديداً للمنظمة لمدة 4 سنوات.

وكتب الحساب الرسمي لمنظمة «الإنتربول» على «تويتر»: «جرى انتخاب أحمد الريسي مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة لمنصب الرئيس لولاية تستمر 4 سنوات».

وسيتولى الريسي رئاسة اجتماعات اللجنة التنفيذية التي تشرف على تنفيذ القرارات المتخذة في الجمعية العامة لـ«الإنتربول»، وقال «شرف كبير أن يتم انتخابي لمنصب الرئيس للإنتربول».

ويملك خبرة تقارب أربعة عقود في مجال إنفاذ القانون، ويعتبر خبيرا في المجالين الأمني والشرطي والتحول الرقمي، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الشرطية والأمن وسلامة المجتمع من جامعة جامعة لندن متروبوليتان البريطانية.

وجاء انتخاب الريسي بعد حصوله على 68.9% من أصوات الدول الأعضاء في المنظمة، وبذلك يصبح أول عربي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع، إذ كان هو المرشح الأوفر حظاً للمنصب، وهو عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول ممثلا لقارة آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية.