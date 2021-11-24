تفقد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ووزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم، أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في المنطقة العسكرية السابعة، واطّلعا على سير العمليات القتالية التي يخوضها الأبطال ضد مليشيا الحوثي الإيرانية.

كما قام الوزيران، بزيارة للخطوط الأمامية والتقيا قادة الوحدات والقيادات الميدانية معبرين عن الفخر والاعتزاز العالي بالبطولات الوطنية النادرة التي يخلدها المقاتلون دفاعاً عن مبادئ واهداف الثورة والجمهورية والمكتسبات والثوابت الوطنية، ناقلين للقادة والضباط والصف والجنود تحايا القيادة السياسية والعسكرية بقيادة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق علي محسن صالح.

وأشاد المقدشي والارياني، بالروح المعنوية والوطنية العالية والمهارات القتالية التي يتمتع بها الأبطال مسطرين اروع ملاحم النضال والفداء التي سيخلدها التاريخ في انصع صفحاته، منوهين بجهود ومواقف الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندتهم الدائمة للعمليات العسكرية ووقفتهم الأخوية الى جانب الشعب اليمني وحكومته لاستعادة دولته وسلامته وسيادته وقطع الأذرع الايرانية المتربصة بأمن اليمن ومواجهة أطماع فرض الهيمنة على المنطقة وتهديد المصالح الحيوية العالمية.

واشار المقدشي، الى أن الأمة العربية تخوض اليوم معركة قادسية جديدة على أرض اليمن، وأن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وبدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية تمثل اليوم المشروع العربي في وجه مخططات التوسع الفارسية والاطماع الاحتلالية، لافتاً الى ان الشعب اليمني والامة العربية يعولون على الجيش والمقاومة الباسلة تحرير صنعاء وكل التراب اليمني من الشرور الايرانية والمخلفات الكهنوتية، مؤكداً ثقته بتحقيق النصر وتهاوي المشروع الفارسي، وأن الاحرار باخلاصهم وصلابتهم وصبرهم قادرون على تغيير المعادلات وفرض الخيارات الوطنية وتلبية تطلعات اليمنيين في استعادة حقهم وحرياتهم واستقلال ارضهم وبناء مستقبلهم المنشود.

وقال وزير الاعلام والثقافة والسياحة «الشعب اليمني يعقد الآمال على جيشه ومقاومته وقيادته لتلبية تطلعاته بالخلاص من العصابة الحوثية المارقة التي أسرفت في قتل اليمنيين وارتكبت أبشع الجرائم والانتهاكات بحقهم»، مؤكدا أن مليشيا الحوثي الكهنوتية الارهابية هي مجرد أداة رخيصة لتنفيذ مخططات أسيادها في طهران والضاحية.

واضاف «المعركة التي نخوضها اليوم هي من اقدس وانبل المعارك في تاريخ اليمن، وليست معركة قبيلة او محافظة أو حزب أو فئة، بل معركة كل اليمنيين وكل العرب»، معبراً عن سعادته بزيارة الابطال في الميادين والاطلاع على احوالهم، مشيرا الى ان هذه الزيارة بتكليف من الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وقال: «إنه شرف كبير أن اكون بينكم على تراب هذه الأرض الطاهرة، مأرب التاريخ والحضارة، التي يأبى رجالها الاوفياء الصادقين ومعهم كل اليمنيين الأحرار ان يدنسها الحوثي بمشروعه السلالي الكهنوتي، وأفكاره الظلامية، وشعاراته وطقوسه الطائفية المستوردة من ايران»، داعياً كل الاحزاب والمكونات والقيادات السياسية والوطنية والاعلاميين لتقدير تضحيات المقاتلين في الميدان وتوحيد الجهود ورص الصفوف في هذه المعركة المصيرية.

رافقهما خلال الزيارة وكيل وزارة الاعلام عبدالباسط القاعدي، ومستشار رئيس هيئة الأركان العميد محمد الصباري.