كشف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، فشل محادثاته في طهران، معلنا أنه لم يصل إلى نتيجة في مفاوضاته مع مسؤولين إيرانيين رغم ما بذله من جهد. وأبلغ غروسي مجلس محافظي الوكالة اليوم (الأربعاء)، أن المفاوضات التي أجراها هذا الأسبوع في طهران بشأن البرنامج النووي لم تتمخض عن أي نتيجة.

وقال غروسي في بيان لمجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة قبل اجتماعه الفصلي: في 23 نوفمبر 2021، عقدت اجتماعات في طهران مع نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ووزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان.

وأضاف: على الرغم من أنني بذلت قصارى جهدي، فإن هذه المفاوضات والمداولات المكثفة لحل المسائل المعلقة بشأن الضمانات الإيرانية، والواردة بالتفصيل في التقريرين، لم تتمخض عن أي نتيجة.

وانطلقت اليوم في فيينا اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة التزامات إيران المتصلة ببرنامجها النووي.

وكانت فرنسا اعتبرت الأسبوع الماضي أنه يتعين على مجلس المحافظين أن «يبعث برسالة قوية» لإيران في اجتماعه خاصةً وسط القلق الشديد الذي تثيره الأنشطة النووية الإيرانية التي كشف عنها تقرير الوكالة الأخيرة. ويدرس مجلس محافظي الوكالة، المكون من 35 دولة، هذا التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي وكشف أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب.

وبحسب التقرير، بات مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب يتجاوز بأكثر من 12 مرة الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وقُدِّر في مطلع نوفمبر بـ2489.7 كلغ. وتشمل الكمية الإجمالية حالياً 113.8 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، و17.7 كلغ بنسبة 60%.