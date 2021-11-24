أوقف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم (الأربعاء)، قرارات العزل والتعيين، موضحا أنه ستتم مراجعة جميع التعيينات التي أعلنت أثناء احتجاز في 25 أكتوبر الماضي.وأكد بيان صادر عن مكتب إعلام رئيس الوزراء، أن حمدوك أصدر توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية على المستويين القومي والولائي، كما وجه بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة، ولم يشكل حمدوك حكومته بعد، منذ إعادة تنصيبه (الأحد) الماضي. وأكد حمدوك أن الاتفاق الأخير مع الجيش تم على أساس حقن دماء السودانيين والحفاظ على المكتسبات.وكان حمدوك أفاد في اجتماع مع قيادات قوى الحرية والتغيير المعارضة أمس (الثلاثاء)، بأن تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر، مطالباً الأعضاء بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في أسرع وقت ممكن، واحترام حق التظاهر السلمي.وشددت قوى الحرية والتغيير على أهمية وضع خارطة طريق لتطبيق الاتفاق السياسي، وإيقاف ومراجعة قرارات التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية، وإعادة جميع من تم فصلهم لوظائفهم.