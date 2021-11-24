أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، تفكيك «أخطر شبكة لقرصنة المعلومات» في كربلاء تتكون من 5 عناصر. وقالت الخلية في بيان لها، اليوم (الأربعاء): إن ضبط الشبكة جاء بناءً على معلومات استخبارية وردت إلى أمن جنوب صلاح الدين تفيد بوجود شبكة لقرصنة المعلومات في محافظة كربلاء. وأفادت بأن مفارز جهاز الأمن الوطني في جنوب محافظة صلاح الدين، شرعت في التنسيق مع مفارز أمن كربلاء بتفعيل الجهد الاستخباري والميداني لمقاطعة المعلومات.وتمكنت المفارز، بعد مراقبة دامت لأيام، من تفكيك شبكة مؤلفة من 5 متَّهمين يُعَدُّون من أخطر شبكات التجسس والقرصنة في العراق.وبحسب البيان، فقد جرى تدوين أقوال أفراد الخلية الذين اعترفوا بتلقيهم دورات تدريبية خارج البلاد، مؤكدا أنهم أقروا بـسعيهم لاختراق قواعد بيانات مؤسسات الدولة الأمنية وتسريب المعلومات الخاصة بجهاز الأمن الوطني لغرض بيعها. وأكد البيان أنه تمت إحالة الموقوفين إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.