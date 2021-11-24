أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أن أي تأخير في حل الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج يهدد بالتأثير على حياة المزيد من اللبنانيين الذين يعانون من أزمة اقتصادية خانقة.

واعتبر مولوي في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس»، أن حل الأزمة يبدأ باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، ووصف الاستقالة بأنه «طال انتظارها». بحسب «RT».

وأضاف: «كان يجب أن يستقيل مبكرا.. كان يجب أن يستقيل على الفور.. كل تأخير يلحق ضرراً أكبر باللبنانيين».

ولفت مولوي إلى أن قرداحي لن يستقيل لأنه يحتاج إلى موافقة مؤيديه السياسيين، بمن فيهم حزب الله.

وحذر من إمكانية توسيع نطاق حظر الاستيراد السعودي ليشمل جميع أنواع التجارة مع دول الخليج، مشددا على أهمية عدم الانتظار لاتخاذ إجراءات كان من ممكن اتخاذها في وقت سابق وبشكل أسهل.