أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداء مليشيا الحوثي الإرهابية على مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء باليمن الشقيق واقتحامها واحتجاز عدد من منسوبيها والعاملين فيها.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن ما قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية يعد عملاً إجرامياً وانتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن منسوبي السفارة.

واعتبرت الوزارة أن هذا الاعتداء يعكس تحدي هذه المليشيات السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وشددت على أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي والتي تهدد استقرار المنطقة، وعلى أهمية تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بما يضمن حلاً سياسياً شاملاً يحقق الأمن والاستقرار لليمن ولشعبه الشقيق.