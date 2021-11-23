بعد شهرين من مصرع العمدة السابق، أضحت الطبيبة مفو فالاتسي أول امرأة تشغل منصب عمدة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا. وتنتمي مفو لحزب «التحالف الديمقراطي»، وجاءت محل العمدة السابق المنتمي لحزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» لتصبح ثالث مسؤول يتولى المنصب في أقل من نصف عام.وتكبد «المؤتمر الوطني الأفريقي»، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ نهاية الفصل العنصري، خسائر فادحة في الانتخابات المحلية التي جرت في مطلع الشهر.وجوهانسبرج مركز صناعي مسؤول عن 15% من إجمالي الناتج الصناعي في جنوب إفريقيا، ومع ذلك، يعاني سكانها من تدهور البنية التحتية وارتفاع معدلات الجريمة.وفي 19 سبتمبر الماضي، كشفت وسائل إعلام جنوب أفريقية، مصرع السياسي جوليدي ماتونجو، الذي انتخب حينها عمدة لمدينة جوهانسبرج في حادثة سير.وجاء الحادث بعد ظهوره في حدث انتخابي مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، وفقا لما نقلته محطة (نيوز 24) عن مصادرها.وانتخب ماتونجو في أغسطس الماضي رئيسا لبلدية المدينة، خلفا لجيف ماكوبو الذي الذي توفي في يوليو الماضي بسبب مضاعفات إصابته بفايروس كورونا.