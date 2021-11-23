يجري ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، غدا (الأربعاء) زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية وذلك تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، يبحث الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.