أصدر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرضها للاعتماد. وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوما أميريا (الثلاثاء) الماضي بتفويض ولي العهد بتعيين رئيس الوزراء والوزراء.وبات متاحا بعد المرسوم الاستعانة بولي العهد الكويتي لتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم.وقدمت الحكومة الكويتية السابقة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، في الثامن من الشهر الجاري استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عشية جلسة استجواب في مجلس الأمة (البرلمان).وكلف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة للمرة الأولى في ديسمبر 2020. واستقالت حكومته الأولى في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة في يناير الماضي، بعد إعلان 38 نائبا في المجلس تأييدهم لاستجواب قدّمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء.ثم كلّفه الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بتشكيل حكومة جديدة أبصرت النور في مارس، لكنها استقالت للمرة الثانية بعد أشهر من مباشرة مهماتها.