اتهمت الشرطة الإسرائيلية «حزب الله» اللبناني بزيادة تهريب الأسلحة إلى إسرائيل لتسليح المجتمع العربي. ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم(الثلاثاء) عن شرطة الاحتلال قولها: إنها رصدت زيادة في تهريب الأسلحة إلى إسرائيل بنسبة 100%، مصدرها «حزب الله». واتهمت الشرطة الإسرائيلية «حزب الله» بمحاولة إغراق إسرائيل بأسلحة نوعية، حيث ازداد عدد محاولات تهريب الأسلحة من لبنان.وصادرت وحدة التحقيق والاستخبارات في المنطقة الشمالية 140 مسدسا و20 بندقية آلية منذ بداية العام، ورجحت تسلل أسلحة أكثر إلى إسرائيل عبر الحدود.وبحسب المعلومات الاستخباراتية، فإن الأسلحة تأتي إلى جماعات إجرامية في القطاع العربي داخل إسرائيل. وقال رئيس شعبة الاستخبارات في الوحدة للقناة الـ12 إن «حزب الله» مسؤول عن 95% من عمليات التهريب من لبنان، مضيفا أن الحزب «غير إستراتيجيته» وانتقل من تهريب المخدرات إلى تهريب الأسلحة، لضمان الأعداد الكافية من الأسلحة لاستخدامها في الأنشطة الإرهابية المعادية عندما تنفجر الأوضاع.