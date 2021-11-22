أحبطت السلطات الصومالية اليوم (الإثنين) هجمات إرهابية خلال عملية أمنية خاصة ضد حركة الشباب الإرهابية في مدينة أفجوي بمحافظة شبيلى السفلى جنوب البلاد. وبحسب إذاعة صوت الجيش الرسمية، فإن جهاز المخابرات نفذ العملية التي ألقى من خلالها القبض على 3 قيادات من حركة الشباب. وأفادت بأن جهاز المخابرات كان يتتبع هذه القيادات وكانت لديها معلومات مسبقة عن وجودهم. وذكرت إذاعة «صوت الجيش» أن القيادات الذين جرى اعتقالهم كانوا مسؤولين عن ألغام ومخططات لحركة الشباب لتنفيذ هجمات إرهابية وزرع ألغام أرضية في مقديشو.ولم تعط الإذاعة تفاصيل إضافية عن أسماء وصور هؤلاء الإرهابيين الذين اعتقلتهم قوات الأمن.وكثفت المخابرات الصومالية عملياتها الاستباقية أخيرا ضد حركة الشباب في ضبط المتفجرات وإحباط الهجمات واعتقال أعضاء التنظيم الإرهابي من القيادات والعناصر.