التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في الرياض اليوم (الإثنين )، سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بحسب ما أعلن المتحدث باسم المجلس علي الكثيري في تغريدات له .وكان الزبيدي التقى سفير مملكة النرويج ثوماس ليد بول واستعرض الجهود المبذولة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه عملية تنفيذ ما تبقى منه على الأرض، مثنيا على المساعي الدؤوبة التي تبذلها قيادة السعودية للدفع باتجاه استكمال تنفيذ الاتفاق.وناقش عيدروس الوضع الإنساني المتردي بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية، مشددا على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يهدد حياة ملايين من السكان في الجنوب واليمن، وأكد العيدروس على أهمية تصميم عملية سلام شاملة تنهي الصراع في المنطقة يكون المجلس الانتقالي الجنوبي شريكا محوريا فيها.