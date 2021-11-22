تتواصل خسائر مليشيا الحوثي في مديرية مقبنة غرب تعز، إذ أكد الجيش اليمني أمس (الأحد)، مقتل عدد من قيادات المليشيا في منطقة المضروبة شمال مديرية مقبنة في ضربات ناجحة بصاروخ موجه.وقالت مصادر محلية لـ«عكاظ» إن المليشيا حاولت زرع الألغام لـتأخير تقدم القوات المشتركة إلى منطقة المضروبة الإستراتيجية، لكن القوات استطاعت الالتفاف والتقدم من منطقة الجوير غرباً وسيطرت على منطقة حاضية وطوقتها، فيما شاركت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بغطاء جوي كثيف كانت نتائجه خسائر فادحة بالعشرات في صفوف الحوثيين وسقوط قتلى بينهم قيادات كبيرة. واضافت أن جثث المليشيا لاتزال ملقاة في الوديان والجبال بالعشرات.وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، مقتل مشرف الحوثيين ومسؤول الأمن الوقائي بمديرية مقبنة الذي ينتمي لمحافظة حجة عابد هجوان المكنى (أبو عابد)، بالإضافة إلى مسؤول أمن المليشيا في المديرية مشتاق أحمد بن أحمد المكنى (مشتاق المشقري) وعشرات المسلحين، بينما أصيب عضو مجلس شورى الانقلاب عبدالرحمن الجرزي بجروح خطيرة، إلى جانب شقيق المسؤول الأمني وعشرات المسلحين.وأفاد سكان محليون بأن المليشيا استقدمت عبر شارع الستين في تعز مقاتلين من محافظة إب في محاولة لإنفاذ عناصرها، لكن القوات الحكومية تصدت لهم، وأكدوا أن المليشيا في حالة انهيار كبير وسط غضب شعبي جراء التغرير بالأطفال وعدد من الشباب وإجبار آخرين على القتال معهم بالقوة.