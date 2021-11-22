أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم (الإثنين)، مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين إثر صدم سيارة من نوع «إس يو في» حشدا كان متجمعا للمشاركة في أحد عروض عيد الميلاد في واكيشا بولاية ويسكونسن.وقال قائد الشرطة دان تومسون في مؤتمر صحفي: «إن هناك 5 قتلى وأكثر من 40 جريحا، فيما أعلن مسؤولون محليون أن 11 بالغا و12 طفلا نُقِلوا إلى المستشفيات». وأضاف تومسون: «كان هناك عرض لعيد الميلاد في واكيشا عندما اخترقت سيارة إس يو في حمراء الحواجز متجهة إلى الشارع الرئيسي». ولفت إلى أن السيارة صدمت أكثر من 20 شخصا، بعضهم من الأطفال. وسقط بعض القتلى نتيجة هذه الحادثة.وإذ لم يحدد عدد القتلى، شدد على أنه لن يتم إعطاء مزيد من المعلومات حتى يتم إخطار عائلات الضحايا. وأفاد بأن هناك شخصا وُضع رهن الاحتجاز في إطار التحقيق، مضيفا أن عناصر شرطة واكيشا عثروا على السيارة.