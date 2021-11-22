في ضربة جديدة، تعرض مطار مهر آباد وشركة ماهان للطيران التابعة الحرس الثوري الإيراني، إلى اختراق إلكتروني، أمس (الأحد)، أسفر عن إرسال رسائل بريدية للمشتركين في الشركة، تفضح علاقاتها بمليشيات مسلحة، وتدخلاتها الخارجية، فيما قالت الشركة إنه «هجوم من خارج البلاد» دون تسمية مصدر الاستهداف الإلكتروني.ولم تمض ساعات حتى أعلنت جماعة إيرانية تدعى «حراس الوطن»، مسؤوليتها عن اختراق المنظومة الإلكترونية لشركة ماهان التي يمتلكها الحرس الثوري. ونشرت مجموعة «حراس الوطن»، أو «هوشياران وطن» باللغة الفارسية، عبر قناة بتليغرام تفاصيل الاستهداف، قائلة إنها «اخترقت الشبكة الداخلية للشركة، وحصلت على وثائق تثبت أنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وعمليات نقل الأسلحة إلى سورية ما يناقض قوانين الطيران المدني عالمياً».وأفادت الجماعة بأنها أرسلت رسائل نصية قصيرة لزبائن الشركة عبر رقمها الخاص، وكتبت في إحداها: «الهجوم الإلكتروني سببه تعاون الشركة في جرائم الحرس الثوري الإرهابية».وكانت شركة «ماهان» أعلنت أنها صدت هجمات إلكترونية استهدفت أنظمتها، مؤكدةً أن رحلات الشركة عادت حسب الجداول السابقة.وقال مدير عام العلاقات العام في «ماهان»، إن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف أنظمة الشركة لم يكن أول مرة، فقد حدث هجوم مماثل في السابق، واستطعنا السيطرة على الموقف.ولم يكن هجوم اليوم الوحيد، إذ أكدت وسائل إعلام إيرانية، اختراق المنظومة الإلكترونية لمطار مهر آباد وسط طهران، فيما لم يتم الإعلان بعد عن الجهة المسؤولة عن عملية الاختراق الثانية.