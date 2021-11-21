قضت محكمة مصرية اليوم (الأحد) بمعاقبة 6 عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي، بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد، بتهمة الانضمام لخلية مسلحة.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا قضت بالسجن المؤبد (25 سنة) لمتهم، والسجن المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهمين اثنين في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«الخلايا العنقودية المسلحة».وكانت المحكمة قضت في شهر أبريل الماضي بالسجن المؤبد ضد المتهمين غيابيا لاتهامهم بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة للجان النوعية، قبل قيامهم بإعادة إجراءات على الحكم الغيابي.وأحالت النيابة العامة أعضاء «الخلية العنقودية المسلحة» للمحكمة بتهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة (غرب القاهرة) منتصف عام 2013، وتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر لجان العمليات النوعية لتنفيذ عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة والقضاء لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها وفق تكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.