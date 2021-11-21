وسط خسائر بشرية وانهيارات في صفوف مليشيا الحوثي، بينها قيادات أمنية، تواصل القوات المشتركة التابعة للجيش اليمني الوطني عملياتها العسكرية على مختلف الجبهات في مديريات حيس والجراحي ومقبنة وجبل راس.وأكد مصدر عسكري لـ«عكاظ» مقتل رئيس جهاز الأمن الوقائي الحوثي في مديرية حيس محمد عبدالله شرف المكنى «أبو طالب» ومساعده القيادي عبدالله الرحومي في ضربة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في أحد المواقع في مديرية الجراحي، لافتا إلى أن المقاتلات تنفذ عمليات ناجحة ودقيقة تستهدف مواقع مليشيا الانقلاب.وأفاد بأن طيران التحالف دمر غرفة العمليات الحوثية المتقدمة في مديرية جبل راس وقتل عشرات القيادات خلال اجتماع لها، مؤكدا أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على جبلي المغارب ومحور العبد في مديرية جبل راس التابعة لمحافظة الحديدة وجبال الروينة والسوهيرة والطور ومنطقة المحرقة في وادي نخلة والعنب وصولاً إلى الجبلين، كما تمكنت من محاصرة عناصر حوثية في شمال مديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز. وبحسب المصدر ذاته، فإن المليشيا لجأت إلى اتخاذ المدنيين دروعا بشرية في قرية المضروبة، إلا أن قوات الحكومة الشرعية طوقت القرية بعد تحرير جميع القرى، ووجهت نداء إلى المتحوثين من أبناء مديرية مقبنة والمناطق التي تخوض فيها عمليات بأنها أصدرت عفواً عاماً وعليهم تسليم الأسلحة والعودة مواطنين صالحين، محذرة من أكاذيب الحوثيين الذين يزعمون أن القوات سوف تعدم كل من كان يعمل مع الحوثي.وأكد أن القوات سيطرت على جبال الغازية وحبيطان وقحبر وعمر والدباس باب الفج بمديرية حيس إضافة إلى عدد من الوديان، واستعادت كميات من الأسلحة والمعدات الثقيلة والمتوسطة.وفي شرق اليمن، أطلق الجيش الوطني عملية عسكرية في مديرية حريب وعسيلان بمحافظة شبوة، وتتقدم القوات في عدد من المحاور بمحافظة مأرب، وأكد مصدر عسكري أن الجيش استعاد مواقع روضة ذنه وكسر عددا من الهجمات الإرهابية.