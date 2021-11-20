تقدم بشير صالح المدير السابق لمكتب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي رسميا بأوراق ترشّحه للانتخابات الرئاسية القادمة في مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بسبها.

وقال: «قررت معكم وبكم الترشح للانتخابات الرئاسية، والليبيون قادرون على صنع المستقبل دون قيد من أحد».

وأضاف: «الوطن يتسع للجميع ويحتضن الجميع، واليوم نؤسس لبناء دولة حديثة في العصر الحديث بعقل متميز».

وشغل صالح منصب مدير مكتب العقيد معمر القذافي قبل ثورة 17 فبراير، ورئيس محفظة أفريقيا الاستثمارية، وتعرض في فبراير 2018 لمحاولة اغتيال عندما كان يقيم في جنوب أفريقيا.

ووصل صالح قبل أقل من أسبوع إلى الجنوب الليبي، بعد أن غادر البلاد إثر سقوط نظام القذافي.