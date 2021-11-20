أدانت وزارة خارجية البحرين استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة تجاه السعودية، في عمل عدائي ممنهج يستهدف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، وينتهك القانون الدولي الإنساني، وتستنكر بشدة إطلاقها ثلاث طائرات تجاه المنطقة الجنوبية من السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية إشادة وزارة الخارجية بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة، مؤكدةً وقوف البحرين جنباً إلى جنب مع السعودية ودعمها لما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مجددة موقفها الداعي إلى ضرورة تكاتف الجهود لوقف الاعتداءات الحوثية الإرهابية الآثمة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.