كشف مصدر موثوق في صنعاء لـ«عكاظ» اختطاف مليشيا الحوثي اليوم (الجمعة) موظفاً سابقاً في السفارة الأمريكية ليرتفع بذلك عدد المختطفين من موظفي السفارة إلى ٢٦ شخصاً.

وقال المصدر: «داهمت مجاميع مسلحة من ٤ دوريات اليوم منزل عبدالحميد نوري العجمي بصنعاء الموظف السابق في السفارة الأمريكية، واقتادته إلى مكان مجهول، كما صادرت أجهزة كمبيوتر ولاب توب وتلفونات خاصة به ومقتنيات أخرى يملكها».

وكانت واشنطن قد طالبت المليشيا الحوثية الإرهابية بالإفراج الفوري عن جميع موظفيها دون أن يصابوا بأذى وإنهاء أي مضايقات وذلك بعد يوم من اقتحام السفارة المغلقة منذ ٢٠١٥ ونهب محتوياتها.

وذكرت صحيفة «واشنطن فري بيكون» أن الجمهوريين في الكونغرس يعملون لتمهيد الطريق لإعادة تطبيق العقوبات على المليشيا الحوثية التي رفعتها إدارة الرئيس جو بايدن وتصنيفها منظمة إرهابية.

وأوضحت الصحيفة أن المساعي تأتي بعد أيام فقط من قيام مسلحي المليشيا بمداهمة مجمع السفارة الأمريكية في اليمن، حيث سرقوا معدات وخطفوا موظفين محليين.