لقي سبعة مدنيين مصرعهم وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة، اليوم (الجمعة)، في انفجار وقع بسوق في مدينة بردالي بإقليم باي، جنوب الصومال. ولم تتضح بعد طبيعة التفجير وما إذا كان ناجماً عن لغم مزروع في السوق أو قنبلة يدوية، كما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا التفجير.

من جهة ثانية، حذرت الأمم المتحدة والحكومة الفيدرالية فى الصومال من أن الجفاف المتفاقم بسرعة فى الصومال قد يؤدى إلى وضع حرج هناك بحلول أبريل من العام المقبل.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى بيان اليوم، إنه من الضرورى العمل الآن لمنع الانزلاق إلى نوع الجفاف وحتى ظروف المجاعة التى شهدتها الصومال فى السنوات السابقة.

وأشارت إلى أن نحو 2.3 مليون شخص يعانون بالفعل من نقص خطير فى المياه والغذاء والمراعى؛ حيث جفت أحواض المياه والآبار، لافتة إلى أن ما يقرب من 100 ألف شخص خاصة فى المناطق الوسطى والجنوبية قد هجروا منازلهم بحثًا عن الطعام والماء والمراعى لمواشيهم فى الوقت الذى أدى عدم الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحى إلى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه.