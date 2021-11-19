قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي على حسابها في «تويتر» إن الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي سيحتفل السبت القادم بعيد ميلاده الـ79، سيتوجه اليوم (الجمعة) إلى مركز والتر ريد الطبي في ولاية ماريلند؛ بهدف إجراء فحص طبي روتيني.

ومن المقرر أن يسلم بايدن صلاحياته الرئاسية مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس بسبب خضوعه لفحص طبي.

وأكدت بساكي في بيان أن بايدن سيسلم الصلاحيات الرئاسية إلى هاريس لـ«فترة وجيزة» سيكون حينها قيد التخدير لإجراء فحص تنظير القولون.

وأشارت المتحدثة إلى أن هاريس ستؤدي مهام الرئاسة من مكتبها في الجناح الغربي من البيت الأبيض.