تجددت المظاهرات في العاصمة الخرطوم، منددة بمقتل محتجين قبل يومين. وانطلقت المظاهرات في مدن الخرطوم وأم درمان وبحري، عقب صلاة الجمعة، بقيادة قيادات من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، المكون المدني للسلطة.ورفع المحتجون الذين يعدون بالمئات في كل مدينة، شعارات رافضة للقرارات الأخيرة، وأفاد أحد المشاركين في المظاهرات، بأن الاحتجاجات ستتواصل خلال الأيام القادمة عن طريق الجداول التصعيدية من قبل تجمع المهنيين ولجان المقاومة في تلك المناطق. وأكد المحافظة على سلمية المظاهرات حتى تحقيق أهدافها والعودة إلى ما قبل ٢٥ أكتوبر الماضي، أي قبل إعلان القرارات الأخيرة.من جهته، قال عضو لجنة مقاومة الخرطوم إبراهيم عبدالله، إن المظاهرات والاحتجاجات ستستمر حتى تعود حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك. فيما أكدت مشاركة في منطقة أم درمان خروجهم في التظاهر من مسجد ود نوباوي في أم درمان عقب الصلاة بقيادة نائب رئيس حزب الأمة القومي إبراهيم الأمين، تنديدا بالقرارات الأخيرة. وانتقدت تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين واستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي ضدهم.وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، أعلنت ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 14 قتيلا.