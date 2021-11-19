شهدت منطقة الكيلو 180 على (الخارجة – أسيوط) بصعيد مصر، اليوم (الجمعة)، حادثة تصادم مروعة بين سيارة أجرة وحافلة ركاب ما أسفر عن مصرع ركاب الحافلة وعددهم 7 أشخاص، وتفحم جثثهم بالكامل جراء احتراق السيارة التي كانوا يستقلونها، فيما أصيب سائق الحافلة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثث لمشرحة المستشفى الجامعي بمحافظة أسيوط.وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن جميع جثث الضحايا أعمارهم ما بين الـ 20 و40 عاماً، وأضافت أن شدة الحريق أصابت أجساد المتوفين بالتشوه الكامل وعدم معرفة أشكالهم.من جهة أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية، غموض واقعة العثور على طفلين شقيقين متفحمين وهما: إبراهيم ش- 17 سنة، وشقيقه شديد- 14سنة بسبب حريق في منزل أسرتهما وقع، أمس (الخميس)، وأكدت أن مرتكب الواقعة وقاتل الطفلين هو والدهما 47 عاماً الذي أقدم على فعلته بتوثيقهما بالسلاسل الحديدية وإشعال النيران فيهما، لسوء سلوكهما، بدعوى تأديبهما لما يتسببان فيه من خلافات بينه وبين جيرانه، وقبضت الأجهزة الأمنية على الأب المتهم.