صنفت بريطانيا، اليوم (الجمعة)، حركة حماس الفلسطينية «منظمة إرهابية». وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، أعلنت أن بلادها ستصنف حماس على قائمة المنظمات الإرهابية، وقالت في حسابها على «تويتر»، إن القرار يأتي بمثابة «إعلان هام» من جانب وزيرة الداخلية بريتي باتيل، مضيفة أن من شأنه أن يساعد في معالجة «آفة معاداة السامية».

وأدرجت لندن في عام 2001 فصائل عزالدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- على اللائحة السوداء، دون كيان الحركة بالكامل، وتعود الآن إلى اعتبار الحركة بأكملها تنظيماً إرهابياً.

وأفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أن أنصار حماس سيواجهون السجن إلى ما يصل إلى 14 عاماً بموجب القرار الجديد.

من جهته، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في تغريدة على «تويتر» بتصنيف بريطانيا حماس منظمة إرهابية.

ومنذ نحو 10 أيام، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي إن قوات الدفاع الجوي اعترضت مسيرة تابعة لحركة حماس اجتازت منطقة البحر. فيما أضاف أن الطائرة المسيرة ظلت تحت متابعة وحدة المراقبة الجوية طيلة تحليقها قبل اعتراضها.

وكانت صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل»، قد ذكرت الشهر الماضي أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تعزيز دفاعاتها الجوية لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة المتزايدة بمنطقة الشرق الأوسط.