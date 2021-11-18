رحب رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي، ووزير الخارجية مخدوم شاه محمود قريشي، والوزير الاتحادي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيد أمين الحق، بالأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى كجزء من جولتها التى تقوم بها للدول الأعضاء في المنظمة.

وتسعى الجولة إلى تشجيع المبادرات الرقمية للشباب والنساء ورواد الأعمال، وتعزيز التعاون الدولي الرقمي لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي في جمهورية باكستان الإسلامية.

وناقش الرئيس، والوزراء، والأمين العام خلال الاجتماع المبادرات العديدة التي تطلقها باكستان لدفع عجلة نمو المشاريع والأعمال التجارية ضمن القطاعات الرقمية. وأبدت الأمين العام للمنظمة تأييداً خاصاً لمبادرات إشراك المرأة في الاقتصاد الرقمي.

وقال الدكتور عارف علوي: «تلتزم باكستان بدعم الأفكار المبتكرة وإتاحة الفرص لنساء وشباب باكستان للخروج بمشاريع إبداعية في مجال التقنيات الرقمية الجديدة وتطويرها وتصديرها إلى العالم».

وأشار وزير الخارجية السيد القريشي إلى أهمية الاقتصاد الرقمي لمستقبل النساء والشباب والشعب الباكستاني، بقوله: باكستان ملتزمة بعقد الشراكات الدولية التي توفر إمكانية الوصول إلى لوائح تنظيمية عادلة ومتسقة ومواتية. وعلقت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى، على زيارتها إلى باكستان قائلة: «تبني منظمة التعاون الرقمي الشراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص الربحية وغير والربحية أينما كان ذلك مناسباً لخلق ازدهار رقمي للجميع. وأهنئ حكومة باكستان على مبادراتها التي تهدف إلى تمكين المرأة والشباب من الاستفادة من شبكة الإنترنت والاقتصاد الرقمي، وأتطلع لتعزيز جهودنا المستقبلية».

وأضافت: أنا سعيدة بلقاء مجموعة من رائدات الأعمال الشابات اللاتي يعملن في مجالات التعليم الرقمي ويقدمن الحلول المالية التقنية لباكستان والعالم أجمع، ويعكسن بذلك لمحة رائعة لما يخبئه المستقبل من ازدهار لجمهورية باكستان الإسلامية.

كما استضافت الأمين العام خلال زيارتها حواراً مع رواد قطاع التكنولوجيا في باكستان، ضم شركات تعمل في مجال تطوير المنتجات المالية التقنية المخصصة لمن لا يملكون حسابات مصرفية، ويمكن الاستفادة منها من خلال تقنيات الهاتف المحمول، وكذلك تطوير المنصات التعليمية التي تمكن طلبة المدارس من الدراسة عبر الإنترنت.

وتأتي الاجتماعات كجزء من زيارة أوسع تجريها الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي لتعزيز الاقتصاد الرقمي في باكستان، وهي إحدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي. كما تضمنت الزيارة أيضاً اجتماعات مع مجلس تصدير البرمجيات الباكستانية، واتحاد غرف التجارة الباكستانية، ومصرف دولة باكستان، ومجلس الاستثمار بجمهورية باكستان، وعدد من الجامعات الرائدة، وشركات متخصصة في التكنولوجيا الرقمية، ورواد في الاقتصاد الرقمي، ومجموعة من الشركات الناشئة.

وتنتهي زيارة الأمينة العامة إلى باكستان يوم الجمعة 19 نوفمبر، وهي واحدة من بين عدة زيارات تجريها إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي في عامها الأول. وتهدف الزيارات إلى الاطلاع على المبادرات وتبادل الخبرات التي من شأنها تنمية الاقتصاد الرقمي في كافة الدول الأعضاء في المنظمة وعلى مستوى العالم.