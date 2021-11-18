تحت رعاية وزير الداخلية وزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، اختتمت اليوم مناورات تمرين رماية الخليج 2021، الذي جرت مناوراته خلال الفترة من 7-18 نوفمبر الجاري في مجمع ميادين الأديرع بدولة الكويت الشقيقة، بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية وتشكيلات من القوة البرية الكويتية الشقيقة، إضافة إلى قوة واجب سبارتن التابعة للقوات الأمريكية الصديقة.

حضر مناورات ختام التمرين رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح، وقائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وسفير خادم الحرمين الشريفين بالكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، وقائد القيادة المركزية الوسطى للجيش الامريكي الفريق رونالد كلارك، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية بدولة الكويت العميد الركن مصلح بن صالح العتيبي، وعدد من كبار القادة بالقوات المسلحة للدول المشاركة بالتمرين.

وأكد قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير أن مشاركة القوات البرية الملكية السعودية في تمرين رماية الخليج ٢٠٢١ مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة تساهم في رفع الجاهزية والقدرة القتالية للوحدات المشاركة تمهيداً لأي عمليات مستقبلية للدفاع عن المنطقة وأمن الخليج العربي وأمن المنطقة عموماً، مقدماً التهاني والتبريكات للجميع على هذا النجاح الملحوظ، وشكر الأشقاء والاخوة في دولة الكويت على الجهود المبذولة وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قادتنا وبلادنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.