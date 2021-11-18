تأكيداً لما نشرته «عكاظ» الأسبوع الماضي عن خلافات في أوساط المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بشأن تعيين محافظ لصنعاء، فضحت وثيقة مسربة عن صراع بين القيادي الحوثي عبدالباسط الهادي المعين من قبل المليشيا الإرهابية، وفارس الحباري محافظ المليشيا لمحافظة ريمة، على تولي منصب محافظ صنعاء.

ورفع عدد من القيادات الحوثية المعينة في المجلس المحلي بصنعاء استنكاراً إلى رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط، جراء تحركات قبائل مؤيدة لفارس الحباري ورفعهم تزكية له لتولي المنصب، معتبرين ذلك مخالفة لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وتجاوزا لاختصاصات السلطة المحلية وصلاحياتها.

وكان القيادي الحوثي فارس الحباري محافظ ريمة قد لوح أخيراً بالاستقالة من منصبه كمحافظ لمحافظة ريمة والتوجه لتولي منصب محافظ صنعاء بالقوة.

واتهم الحباري وزير المالية الموالي للمليشيا الحوثية برفض صرف المعونات الخاصة بريمة ومنها 300 مليون منذ بداية تعيينه محافظا لريمة، و130 مليونا في 2018 ومخصصات الصندوق، رغم أوامر زعيم المليشيا والمشاط.

يأتي ذلك بالتزامن مع خلافات كبيرة بين محافظ ذمار المعين من الحوثي محمد البخيتي وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد العنسي على عائدات الضرائب والجبايات من المدنيين، إذ أصدر البخيتي قرارا بإقالة العنسي لكن الأخير رفض الأوامر وتمسك بالمنصب.