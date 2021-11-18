أعلنت السلطات السودانية، إصابة 89 من رجال الشرطة، و30 شخصا في أحداث العنف التي صاحبت المظاهرات في ولاية الخرطوم أمس (الأربعاء)، التي شهدت إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، مؤكدة أنها لم تستخدم السلاح الناري مطلقاً.

ووفقا لوكالة أنباء السودان، فقد أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية بيانا حول أحداث أمس، وقال إنه بتاريخ 17 نوفمبر 2021 انطلقت عدة مسيرات ومواكب بولاية الخرطوم كان قد تم الإعلان عنها في الوسائط منذ أيام احتجاجاً على قرارات 25 أكتوبر 2021.

وأضاف البيان: قامت الشرطة بواجب التأمين لمؤسسات الدولة ولجموع المتظاهرين كعادتها في مثل هذه الأحداث، إلا أنها قوبلت بالعنف غير المبرر تجاه أفرادها ومركباتها، حيث تم حرق عربة دفار ونهب محتوياته فضلاً عن الإتلاف الكامل لـ3 دوريات بمحليات الخرطوم، جبل أولياء، أمبدة.

وتابع البيان -وفقا للوكالة-: على الرغم من ذلك استخدمت الشرطة الحد الأدنى من القوة والغاز المسيل للدموع، ولم تستخدم السلاح الناري مطلقاً، وبمراجعة جميع أقسام الشرطة وسجلاتها بالولاية تبين لنا أن هنالك حالة وفاة واحدة لمواطن في محلية بحري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بقسم شرطة الصافية، فضلاً عن إصابة 89 من رجال الشرطة بعضها إصابات جسيمة، كما تبين لنا إصابة 30 شخصا من المواطنين نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأكدت قوات الشرطة حرصها على أداء واجبها القانوني في حماية الأمن والسلم المجتمعي مهما كلفها ذلك من تضحيات.