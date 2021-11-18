استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية الليلة، مخيم الرحمة للنازحين جنوب مدينة مأرب بصاروخ باليستي، ضمن عمليات استهداف مستمرة لتجمعاتهم في المحافظة.

ودانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين عملية القصف الإجرامية للمخيم الذي تقطنه قرابة 300 أسرة نازحة.

وطالبت الوحدة الحكومية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة الضغط على الميليشيا لوقف استهدافها الممنهج لمخيمات النازحين، والحيلولة دون ذهاب الأوضاع نحو مراحل جديدة من النزوح.

وأشارت الوحدة التنفيذية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إلى أن استمرار الهجمات الحوثية على المدنيين في محافظة مأرب تسبب بموجات نزوح جماعية، وتفاقم الأزمة الإنسانية وازدياد الاحتياجات الإنسانية للنازحين الجدد، مما يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لحماية هؤلاء النازحين، وتقديم الإغاثة اللازمة لهم، والإسهام في التخفيف من معاناتهم.