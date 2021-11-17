غضب جماهيري أفرزته حادثة اعتقال الشرطة التركية الفنان السوري عمر سليمان صباح الأربعاء، فيما احتج نجله معترضاً على اعتقال والده من منزله في ولاية أورفة التركية واقتياده للتحقيق ظلماً على حد تعبيره، إذ قال «تقارير كيدية رفعت ضد والدي للسلطات التركية».

وذكرت مصادر إعلامية أن عملية اعتقال عمر المشيخ الملقب فنيًا «عمر سليمان»، جاءت بتهمة «الانتماء إلى منظمة حزب العمال الكردستاني في وحدات حماية الشعب».

وخضع عمر سليمان أولًا لفحص طبي في مستشفى «محمد عاكف إنان»، قبل استجوابه بعد أن تسلمت السلطات تقرير المستشفى الخاص به.

وعمر سليمان من مواليد مدينة رأس العين في مدينة الحسكة في سورية، ويقيم في مدينة شانلي أورفا منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وخلال السنوات الماضية، برز نجمه من خلال الموسيقى الشعبية والكلمات الفكاهية في أغانيه.