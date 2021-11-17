هاجم مجهولون معسكرًا لقوة دفاع مدني محلية قرب قرية بكورات بجنوب غرب النيجر، ما أدى إلى مقتل 25 شخصًا على الأقل.

وأكد مسؤولون نيجريون اليوم (الأربعاء)، أن مسلحين مجهولين قتلوا 25 شخصًا في أحدث حلقة من سلسلة هجمات دامية على امتداد حدود البلاد المشتركة مع مالي.

وأوضح رئيس بلدية تيليا الواقعة بمنطقة تاهو، إتواني إبيتاني، أن المهاجمين كانوا على متن دراجات نارية حين اقتحموا المعسكر، وجرى قتال عنيف بالأسلحة النارية بين قوة الدفاع المدني والمهاجمين استمر بضع ساعات قبل وصول قوات الأمن النيجرية وتصديها للمهاجمين، مشيرًا إلى مصرع العديد من الإرهابيين واحتراق دراجات نارية.