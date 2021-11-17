أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره حيال هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية بإطلاق طائرتين مسيرتين، مشيدا في الوقت ذاته بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي نجحت في إحباط هذا الهجوم العدائي الحوثي.

ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة تحرك دولي عاجل وحاسم لوقف تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهدافها المتكرر للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، الذي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها الدائم بجميع القوانين والأعراف الدولية وسعيها المستمر إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، تنفيذاً للأجندة الإيرانية التخريبية.

وجدد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف مع المملكة في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشدداً في الوقت ذاته على أن أي تهديد أو خطر يواجه السعودية هو تهديد لمنظومة الأمن القومي العربي.