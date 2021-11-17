أعرب البرلمان العربي عن إدانته لما تم تداوله في وسائل الإعلام البريطانية بشأن قيام عدد من أعضاء مجلس العموم بالمملكة المتحدة بإساءات مغرضة ضد السعودية.

وأكد البرلمان العربي أن هذه الإساءات المغرضة والمشبوهة تنم عن جهل بالتطورات الكبيرة التي تشهدها السعودية والدور التاريخي المشرف لها في المنطقة والعالم العربي، ودورها الكبير في دعم برامج الأمم المتحدة والدور الإنساني في شتى بقاع العالم.

وأضاف البرلمان العربي أن جهود السعودية في المنطقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد، أو من لا يريد خيراً للأمتين العربية والإسلامية ووحدتهم وتماسكهم وتقدمهم، مستنكراً أي دعوات خبيثة للإساءة إلى السعودية، أو محاولة الانتقاص من تاريخها المشرف في خدمة قضايا الأمة العربية.

وأكد البرلمان العربي وقوفه التام مع السعودية وتصديه لحملات التشويه الممنهجة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة والنيل من إنجازاتها غير المسبوقة والتي تحققت تحت رعاية قيادتها الحكيمة، مشدداً على أن أمن السعودية من أمن واستقرار المنطقة بأكملها.