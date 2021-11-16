دشن وكيل محافظة سقطرى العميد الركن صالح علي سعد السقطري اليوم توزيع 300 سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجزيرتي (سمحة، عبدالكوري)، وعبر الشريك المنفذ ائتلاف الخير.وأعرب السقطري خلال التدشين عن شكره للسعودية حكومة وشعباً على دعمها الخير للشعب اليمني، مؤكداً أن مركز الملك سلمان للإغاثة دائماً سباق في مد يد العون لأشقائه الذين يواجهون تحديات كبيرة في ظل مساعي المليشيا لفرض التجويع ومحاربة الاقتصاد الوطني.من جهته، أوضح ممثل ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية علي الزحقي أن هذا التدخل الإنساني المقدم من السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمدنيين في جزيرتي سمحة وعبدالكوري يأتي امتدادا لمشاريع الأمن الغذائي المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وأفاد بأنه يوجد توزيع بشكل دوري من مركز الملك سلمان لمحافظة أرخبيل سقطرى، ضمن مشروع الأمن الغذائي وستحظى جزيرتي سمحة وعبدالكوري بنصيبهما من الحالات الدورية.من جهتهم، ثمن المسؤولون المحليون في الجزيرة الجهود السعودية وما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من دور إنساني رائد بجزر الأرخبيل.وينفذ مشروع الأمن الغذائي في مركز الملك سلمان عددا من المشاريع في 10 محافظات يمنية، وفي مديريات ذات أولوية واحتياج أكبر وبشكل دوري لمدة عام كامل ويستفيد منه أكثر من ٩٠ ألف مستفيد.