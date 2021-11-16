أخفق المرشح الذي اقترحه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لوزارة التربية والتعليم مسعود فياضي، في نيل ثقة البرلمان، وصوّت ضده 140 مقابل 115 صوتوا لصالحه، وامتنع خمسة من إجمالي 260 نائبا عن التصويت خلال جلسة اليوم (الثلاثاء).وكان الرئيس الإيراني اقترح مسعود فياضي لهذا المنصب، ما أثار الكثير من التساؤلات نظراً لصلة القرابة بينه وبين رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني من جهة، وكونه لم يخدم في وزارة التربية والتعليم على الإطلاق من جهة أخرى.كما يعارض العاملون في وزارة التربية والتعليم الذين يقومون باحتجاجات متواصلة اختيار أي وزير لم يسبق أن عمل ضمن كادر التعليم في الوزارة.ويحمل فياضي البالغ من العمر 46 عاماً، شهادة الهندسة العمرانية من جامعة طهران ويعمل أستاذاً لـ «المنطق في فهم الدين» في معهد «الحكمة والدين»، وعمل مديراً لمؤسسة النشر في وزارة التربية والتعليم، ورئيس تحرير مجلة «رشد».من جهته، دافع رئيسي عن الوزير المقترح أمام البرلمان، قائلاً إنه اقترح فياضي «مع التركيز في الحكومة على الجدارة ومكافحة الفساد»، إلا أن لجنة التعليم البرلمانية عارضت انتخاب فياضي لمنصب وزير التربية والتعليم، وأعلن المتحدث باسم لجنة التعليم النيابية رضا حاجي بور أن فياضي «ليس من المعلمين وليست لديه خبرة في مجال التدريس».يذكر أن المرشح لحقيبة التربية والتعليم ضمن تشكيلة الحكومة الأولى كان حسين باغ جولي، إلا أنه فشل في نيل ثقة البرلمان أيضا.