فيما أكدت مصادر طبية استقبال مستشفيات صنعاء أكثر من 230 جثة ومئات الجرحى خلال الساعات الماضية قادمة من محافظة مأرب، كشفت مصادر عسكرية يمنية مقتل القيادي المعين رئيس عمليات اللواء الثالث حرس حدود التابع للحوثي العميد عدنان حيدر والعشرات من مسلحيه في المعارك التي شهدتها جبهات جنوبي مأرب.وأفادت المصادر بأن الجيش الوطني نفذ هجوما على مواقع تمركز المليشيا في مديريتي الجوبة وحريب، مؤكدة أن المليشيا الحوثية في حالة انهيار جراء الخسائر الكبيرة التي منيت بها.واعترفت المليشيا بالنجاحات التي يحققها تحالف دعم الشرعية، معلنة تعرضها لخسائر كبيرة في جبهات مأرب جراء القصف الجوي المتواصل والدقيق الذي يستهدف تحركات عناصرها.وقالت مصادر طبية في صنعاء لـ«عكاظ» إن أكثر من 230 جثة وزهاء 350 جريحاً وصلوا إلى مستشفيات الكويت والجمهوري والثورة والعسكري والشرطة، وجرى نقل عدد من الجرحى إلى مبان مخصصة للعلاج استحدثتها المليشيا، وأضافت أن قتلى آخرين نقلوا إلى مستشفى ذمار العام.وكان فريق رصد إعلامي يمني أكد تشييع المليشيا الحوثية جثامين 301 قتيل بينهم 208 قياديين برتب عسكرية مختلفة خلال الفترة من الأول حتى العاشر من نوفمبر الجاري في صنعاء وعدد من المحافظات، مبيناً أن نحو 40% من القتلى من محافظة الحديدة.من جهة أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم (الإثنين) من أن 75% من أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية المزمن، مؤكدة في تغريدات على تويتر أن 16.2 مليون يمني من إجمالي 30 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.