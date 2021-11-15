أصدر أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الإثنين)، أمراً أميرياً بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، تصريحاً لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح أوضح فيه أنه صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير الكويت وبصفة مؤقتة.