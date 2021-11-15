قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي في طهران: «إن إيران وجهت دعوة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لزيارتها، وتم اقتراح موعد رحلته وننتظر رده على ذلك».

وأضاف خطيب زاده: «سيلتقي رافائيل غروسي في طهران، مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان».

وكان غروسي حثّ إيران مجدداً على توجيه دعوة له لزيارتها بهدف تسوية بعض القضايا العالقة بين طهران والوكالة بشأن تنفيذ الاتفاق النووي ومراقبة الأنشطة الإيرانية.

وأكد غروسي أنه «لا يوجد أي تواصل بين الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية»، واصفا الأمر بأنه «غريب ومحير».

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن «محاولة مراقبة البرنامج النووي الإيراني أشبه بالطيران عبر السحب الكثيفة»، مضيفاً «إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر طويلاً».